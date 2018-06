BNI Europa e Raisin assinam acordo comercial

“A partir de hoje, os aforradores portugueses podem diversificar as suas poupanças abrindo e gerindo depósitos a prazo em toda a Europa, com a possibilidade de constituírem depósitos a prazo com taxas de juro atrativas, uma ótima alternativa para administrar sua liquidez ”, diz o Presidente da Comissão Executiva do Banco BNI Europa, Pedro Pinto Coelho.

Assim, através do site do Banco BNI Europa, os aforradores portugueses terão acesso à Raisin e aos seus bancos parceiros em toda a Europa.

“Esta colaboração é a primeira do género a entrar em funcionamento no mercado português”, diz o banco em comunicado.

Pedro Pinto Coelho diz que os clientes do banco “na plataforma Raisin, têm a possibilidade de pesquisar o país, o banco e o produto onde pretendem aplicar as suas poupanças cumprindo simultaneamente os diversos procedimentos de abertura de conta em países estrangeiros. Essa cooperação é um passo à frente em nossa estratégia do Challenger Bank de oferecer produtos inovadores, rápidos e fáceis de usar para os particulares residentes em Portugal”.

Já Tamaz Georgadze, CEO e co-fundador da Raisin afirmou na mesma nota que “estamos muito satisfeitos por aprofundar ainda mais a nossa cooperação com o Banco BNI Europa e com as novas possibilidades que se abrem para os aforradores em Portugal, permitindo-lhes uma escolha mais ampla de onde depositar o seu dinheiro.”

“A integração do serviço da Raisin com o Banco BNI Europa vem na sequência de uma série de outras parcerias estabelecidas em toda a Europa, como o lançamento bem-sucedido no início de 2018 com o BinckBank da Holanda e com o N26, em 2017”,