BlueCrow vai lançar fundo de capital de risco para ‘insurtech’

As insurtech são uma área de grande interesse para investidores que olham para a inovação, segundo a partner da BlueCrow Capital. Bibi Sattar Marques anunciou, no Fórum Seguros 2018, que é graças a essa convicção que a sociedade financeira irá lançar um fundo de investimento de capital de risco direcionado para insurtech.

“Os números de investimento dos seguradores têm aumentado”, sublinhou. “Particularmente na área das insurtech, não existem neste momento, em Portugal, muitas empresas a investir. Existe de facto este desafio”.

No ano passado, as seguradoras alocaram 53,1 mil milhões de euros a ativos de investimento, segundo números apresentados pela Associação Portuguesa de Seguradores na mesma conferência organizada esta quinta-feira pelo Jornal Económico e pela PwC. “Estou certa de que uma parte deste valor pode ser alocado para as insurtech através de capital de risco”, afirmou Sattar Marques.