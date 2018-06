Bloquistas acusam Centeno de ter posições contraditórias com o próprio Governo

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje, em Bruxelas, que Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo, defende posições que são contraditórias com as do próprio Governo e que até fazem lembrar o seu antecessor, Jeroen Dijsselbloem.

Em declarações à imprensa após participar numa conferência de imprensa da plataforma eleitoral de partidos europeus de esquerda a que o Bloco pertence, no Parlamento Europeu, Catarina Martins admitiu ter partilhado a “enorme estranheza e preocupação com que o BE vê que o ministro das Finanças português, que é também presidente do Eurogrupo, enquanto presidente do Eurogrupo se oponha até às medidas que o Governo português propõe para que o euro deixe de ser uma forma de o nosso país empobrecer”.

“Nós achamos estranho e preocupante que Mário Centeno tenha uma posição que contraria aquela que é a posição do Governo português de um orçamento que possa compensar alguns dos desequilíbrios que o euro provoca”, afirmou.