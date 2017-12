Bloqueador de anúncios da Google arranca a 15 de fevereiro

A Google ativará no próximo dia 15 de fevereiro o bloqueador de anúncios do navegador Chrome, o que vai impedir a visualização, tanto no computador como o telemóvel, de publicidade mais agressiva, anunciou esta quarta-feira a norte-americana.

O bloqueador será ativado por defeito. Mas, segundo a Google, só serão bloqueados aqueles anúncios que reproduzam de forma automática imagens e som, publicidade que ultrapasse uma duração aceitável para o usuário e janelas de pop-up.

O gigante da Internet, cuja principal fonte de receita é a publicidade, posicionou-se em várias ocasiões contra bloqueadores de anúncios, como o Adblock, mas opõe-se à publicidade agressiva que dificulta a experiência do utilizador.