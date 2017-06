Bloomberg: Altice avalia proposta de compra da Media Capital

A Altice está a estudar uma oferta de compra da Media Capital, a empresa dona da TVI, segundo noticia a agência Bloomberg.

De acordo com a agência noticiosa, que cita fontes com conhecimento do processo, a operadora de telecomunicações liderada por Patrick Drahi, está a estudar a possibilidade de avançar com uma oferta para comprar a dona da TVI, dado que a espanhola Prisa estará disponível para vender a sua participação de 95% da Media Capital, que avalia num valor entre 300 e 500 milhões de euros. As ações da Media Capital fecharam a sessão de hoje da NYSE Euronext Lisbon a valorizar 13,6% para 2,84 euros.

Não é a primeira vez, no entanto, que surgem informações a respeito de um eventual interesse da Altice no setor dos media em Portugal, mas até à data nenhuma transação avançou. A compra de uma empresa de conteúdos como a Media Capital – dona da maior estação de televisão em sinal aberto em Portugal -, permitiria à ‘telecom’ reforçar significativamente a sua oferta.