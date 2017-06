Blocos de betão colocados nas entradas das festas dos santos populares em Lisboa

Do dia 12 para 13, haverá, numa primeira fase, rastreios de segurança com equipas cinotécnicas (com cães) no recinto onde vão desfilar os concorrentes ao concurso da melhor marcha de 2017 – entre a Avenida da Liberdade e o Rossio – confirmou ao Diário de Notícias fonte oficial da PSP de Lisboa.

Segundo o matutino, existirá um policiamento bem visível nessa área e vão ainda ser colocados blocos de betão de forma a impedir a entrada de veículos no espaço delimitado, o que previne qualquer hipótese de ataque com carros.

Já durante a vinda do Papa Francisco a Fátima a 13 de maio, foram utilizados estes blocos de cimento por medida de segurança. O DN revela ainda que apesar de o grau de ameaça terrorista em Portugal não ter sido alterado, mantendo-se no 4 (moderado), numa escala de 1 a 5 (do mais para o menos grave), a polícia “não é alheia ao que se tem passado noutras cidades europeias”, sublinhou outra fonte oficial da polícia.