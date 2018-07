Bloco exige a contratação de seis mil profissionais para a saúde

Posições transmitidas pela coordenadora desta força política, Catarina Martins, no final da reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, em Lisboa, durante a qual também o primeiro-ministro, António Costa, mereceu duras críticas por não ter usado o veto, pelo Estado português, na resolução sobre migrantes no último Conselho Europeu realizado em Bruxelas.

De acordo com a coordenadora do Bloco de Esquerda, foi já estimado em cerca de seis mil o número de profissionais em falta no SNS, mas que o Governo anunciou a intenção de contratar apenas dois mil.

“Identificámos uma enorme perversão na forma como o SNS está a ser gerido e como os seus profissionais estão a ser tratados”, sustentou, antes de rejeitar a tese de que a falta de pessoal se deva à aplicação da lei das 35 horas semanais de trabalho nos serviços de saúde.