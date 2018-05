Bloco de Esquerda disponível para negociar alterações à legislação laboral

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse hoje que o partido está disponível para negociar as medidas propostas para alteração da legislação laboral desde que sirvam para combater a precariedade.

A dirigente do Bloco adiantou que parte das medidas propostas pelo partido já foram negociadas com o Governo e estão incluídas no acordo negociado com os parceiros da Concertação Social, mas manifestou “discordância” relativamente a outras.

“Há matérias que têm discordância do Bloco [como o prolongamento do período experimental], mas o processo vai começar agora no Parlamento e nós vamos manter a postura que temos tido de negociação” face ao “princípio básico” de que um posto de trabalho permanente tem de corresponder a um contrato efetivo, afirmou Catarina Martins após uma visita à Aldeia de Crianças SOS de Bicesse.