Bloco chama chefes de equipa demissionários do CHLC ao Parlamento

O Bloco de Esquerda quer ouvir na próxima reunião da comissão parlamentar de Saúde, agendada para 11 de julho, os chefes de equipa de medicina interna e cirurgia geral do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) que apresentaram a sua demissão por considerarem que as Urgências do Hospital São José não têm níveis de segurança aceitáveis.

“Tendo em conta o nível de diferenciação das unidades que integram o CHLC, em particular, o São José, o Bloco de Esquerda considera a perda de capacidades formativas, assim como a incapacidade para captar ou fixar médicos especialistas é particularmente grave”, afirma, em declarações citados pelo portal esquerda.net, o deputado Moisés Ferreira no requerimento em que solicita a audição urgente dos demissionários e dos administradores deste Centro Hospitalar.