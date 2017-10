Bitcoin: A moeda de troca para obter cidadania num dos países mais felizes do mundo

Agora já pode comprar a sua cidadania num dos países mais felizes do mundo e pagar com bitcoins, a famosa moeda digital que tem vindo a somar lucros atrás de lucros. Vanuatu, o arquipélago do Pacífico Sul com cerca de 80 ilhas paradisíacas, acaba de anunciar que os estrangeiros que queiram ter acesso a um dos passaportes mais “poderosos” do mundo, podem fazê-lo com recurso à criptomoeda. Uma comodidade que lhe vai permitir relaxar o bolso e a mente.

O país tem o 34.º passaporte mais poderoso do mundo, que permite obter visto de entrada em 116 países, facilitando a fixação de residência e a obtenção de outras cidadanias estrangeiras. Mas Vanuatu tem muito mais para oferecer. Este é mundialmente conhecido como um dos países mais felizes do mundo, ocupando o quarto lugar na tabela que mede o índice de felicidade mundial.

A entrada no país com cidadania de investimento vai-lhe ainda permitir desfrutar de uma tranquilidade sem igual. Ao largo do Ocenao Pacífico vai poder explorar o SS President Coolidge, o navio de luxo que naufragou durante a Segunda Guerra Mundial e que se tornou um dos locais de eleição para os amantes de mergulho. Além disso, Vanuatu está relativamente acessível, a cerca de três horas de voo de Sydney, na Austrália.