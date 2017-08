Bispo do Funchal reúne secretariados e movimentos laicais

O bispo do Funcha, D. António Carilho, vai reunir em assembleia as direções dos secretariados, movimentos e obras laicais. Debater o próximo ano pastoral 2017/2018 sob o tema ‘Igreja jovem com os jovens’ é o objetivo deste encontro.

“Esta assembleia tem como objetivo criar sintonia entre todos os movimentos e obras laicais no decurso do próximo Ano Pastoral e ajudá-los, no respeito das suas especificidades, a integrar as linhas gerais do projeto da Diocese”, avançou a Agência Ecclesia, citando a Diocese do Funchal.

D. António Carrilho preside à Assembleia das Direções dos Movimentos e Obras Laicais agendada para as 09h30,do próximo dia 30 de setembro, no Convento de Santa Clara, no Funchal.