Binter inicia ligação Madeira-Porto Santo sob a presença de Guilherme D’Oliveira Martins

A companhia Binter apresenta esta terça-feira a operação subjacente à ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo, numa sessão que conta com a presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D’Oliveira, e do diretor comercial e de marketing, Miguel Ángel Suárez.

Os espanhóis venceram o concurso público internacional para cobrir o transporte aéreo entre a Madeira e Porto Santo através de uma ligação aérea com declaração de obrigação de serviço público, substituindo a Aerovip, da companhia portuguesa Sevenair, que assegurou a operação nos últimos três anos.

A Binter inicia a sua operação esta terça-feira com um voo inaugural entre o Funchal e o Porto Santo às 7 horas.