Bill Clinton, o primeiro presidente dos EUA a escrever um thriller

O antigo Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton regressou aos seus tempos na Casa Branca num thriller a quatro mãos, escrito com o autor de bestsellers James Patterson, The President is Missing (O Presidente Desapareceu, em tradução livre).

Fã confesso de Patterson, Clinton, o 42.º Presidente dos Estados Unidos, cargo que ocupou por dois mandatos, de 1993 a 1997 e de 1997 a 2001, admite à BBC que “sempre quis fazer isto”. Está feito, e The President is Missing (editado pela Little, Brown and Knopf.) está a partir desta segunda-feira à venda, fazendo assim de Clinton o primeiro chefe de Estado dos EUA a escrever um thriller (mas não o primeiro a escrever ficção, título que pertence a Jimmy Carter).

“O que quero é que as pessoas vejam que se trata de pessoas reais a fazerem trabalho real. Isto importa. Eles tomam decisões. Afetam as vossas vidas”, acrescentou o ex-presidente à BBC.