KPMG, EY, PwC e Deloitte: ‘big four’ também querem uma fatia do bolo de M&A

As intervenções da KPMG, EY, PwC e Deloitte – as chamadas big four da auditoria e consultoria – no mercado de assessoria a operações de M&A têm colocado estas firmas em concorrência direta com os bancos de investimento e mesmo com as sociedades de advogados.

Considerando que a atuação no mercado de M&A “é muito semelhante” à dos bancos de investimento, em termos de processo, como fatores de diferenciação, João Sousa Leal, partner da KPMG em Portugal, elenca o posicionamento de independência; as equipas altamente especializadas em diferentes setores de atividade e a participação em operações de M&A cross-border, alavancada pelo facto de estarem inseridos numa rede global (mais de 150 países).

João Sousa Leal destaca este aspeto da presença a uma escala global já que lhes permite apoiar os clientes em transações em diferentes geografias “e aportar sempre um conhecimento profundo do mercado em questão”, acrescentando ainda que, esta atuação integrada das equipas de M&A, também permite prestar assessoria a vários clientes internacionais em aquisições em Portugal, bem como a clientes nacionais que decidiram internacionalizar o seu negócio de forma inorgânica.