BiG analisa montagem de financiamento dos lesados do BES

O Banco de Investimento Global (BiG) está a estudar a sua participção na montagem da operação de financiamento do fundo de indemnização que será criado para efetuar a compensação financeira aos lesados do BES que que investiram 434 milhões de eurosem papel comercial do Rio Forte e da ESI (Grupo Espírito Santo), antes do colapso do GES. Em causa está um empréstimo bancário com garantia do Estado, num valor máximo de 286 milhões caso todos os 4.000 lesados assinem o contrato de adesão .

“Houve contactos com os responsáveis do BiG que admitiram entrar na montagem da operação de financiamento do veículo”, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo. O Jornal Económico questionou o BiG, liderado por Carlos Rodrigues, sobre a sua eventual participação na montagem desta operação, mas até ao fecho desta edição não obteve resposta.

Na corrida ao financiamento bancário do fundo de recuperação de créditos, há, pelo menos, dois bancos que estão na linha da frente para fazer a operação, que poderá mesmo vir a ser assegurada por uma única instituição financeira. A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), responsável pela atividade bancária do Grupo Montepio, é uma das entidades que está interessada em estudar a possibilidade de participar na operação de financiamento do veículo. Para além do apoio à operacionalização da medida, também o Novo Banco poderá conceder crédito necessário para que o veículo garanta o pagamento dos 286 milhões de euros, num empréstimo que será garantido pelo Estado. A entidade liderada por António Ramalho poderá ainda ser a entidade seleccionada para gerir o fundo, que funcionará na dependência da CMVM.