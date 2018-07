Biblioteca de José Hermano Saraiva vai a leilão no Palácio do Correio Velho

São 350 lotes que estarão à venda na primeira parte da Biblioteca do Professor José Hermano Saraiva. O conhecido apresentador do programa televisivo A Alma e a Gente, sobre a História de Portugal, transmitido na RTP2 entre 2003 e 2011, e de outros programas semelhantes que desde 1971 foram sendo transmitidos pela RTP, foi um advogado, historiador, professor liceal, político, diplomata, divulgador e comunicador televisivo português. Ocupou o cargo de Ministro da Educação entre 1968 e 1970,

“O leilão, que está já a suscitar bastante interesse junto dos clientes do Palácio do Correio Velho, decorrerá online entre as 10h de dia 10 e as 22h de dia 17 do corrente mês”, anuncia a leiloeira em comunicado.

“De referir, que em março deste ano, foi à praça a colecção de arte do conhecido apresentador, tendo sido um sucesso junto do público”, refere a nota.

Conhecido do grande público por apresentar a história em programas televisivos, nasceu em 1920, formou-se em Ciências Histórico – Filosóficas na Faculdade de Letras, em 1941, e em Direito (Ciências Jurídicas) na Faculdade de Direito, em 1946. Foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa para a Cultura, deputado à Assembleia Nacional, procurador à Câmara Corporativa (1965-1973) e Ministro da Educação, nos anos de 1968 a 1970. Durante o seu ministério, enfrentou um dos momentos mais conturbados da oposição ao Salazarismo, com a crise académica de 1969. Exerceu também o cargo de Embaixador de Portugal no Brasil até 25 de Abril de 1974.