BI4ALL quer contratar 30 pessoas até final do ano

A BI4ALL, empresa especializada no desenvolvimento de soluções de Business Intelligence , anunciou a intenção de reforçar a equipa com cerca de três dezenas de novos talentos, ao longo do ano.

O talento será limado internamente através da Talent Academy, programa desenvolvido pela empresa para facilitar e estimular a integração sustentada dos recém licenciados no mercado de trabalho. Com arranque marcado para segunda-feira, 2 de julho, a Talent Academy irá ingressar 10 participantes durante um período de dois meses, que vão receber formação teórica e prática de Data Science, Business Intelligence, Big Data, Business Analysis e Artificial Intelligence.

Orientados por uma equipa de managers e consultores seniores desenvolverão os seus conhecimentos, através do contacto com diferentes ferramentas, nomeadamente,SQL, Power BI, Spark, Qlik, AWS,MicroStrategy, entre outras. Aos formandos, será dada oportunidade de abraçarem projetos da empresa, quer a nível nacional, quer internacional, refere a BI4ALL em comunicado.