Best investe na responsabilidade social com nova parceria com a UBS

Investimento socialmente responsável é uma tendência em crescimento a nível global e, apesar de ainda limitada, também está a chegar a Portugal. O Banco Best está entre as instituições financeiras que tem apostado neste segmento, tendo reforçado recentemente a oferta através de uma nova parceria com a UBS Asset Management.

“Entendemos que há procura e há espaço para dinamizarmos este tipo de produto, que tem sido muito procurado pela generalidade dos investidores internacionais e trazer estas boas práticas e tendências para o mercado português”, afirmou Carlos Almeida, diretor de investimentos do Banco Best, à margem da apresentação dos novos produtos aos clientes.

A UBS lançou em 2011 os primeiros exchange-traded funds (ETF) socialmente responsáveis, enquanto o Best já seguia essa estratégia em alguns fundos. Agora, as duas empresas uniram-se, para alargar uma parceria já existente e lançar, em Portugal, 50 socially responsible investment (SRI) ETF da UBS (listados na Bolsa de Amesterdão), através do Best.