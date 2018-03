“Berlusconi é o único capaz de parar o populismo na Itália”, afirma Antonio Tajani

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, poderá ter de regressar a Itália se se confirmar que a coligação liderada pelo antigo primeiro-ministro Sílvio Berlusconi ganhará as eleições gerais de amanhã. A Forza Itália – que surge à frente em todas as sondagens, avançará com a proposta de Tajani para assegurar um lugar que de verá ser particularmente difícil: a maioria absoluta está longe de qualquer das sondagens que foram sendo publicadas, e o país tende para uma espécie de um tripartidarismo – que tem todos os ingredientes para tornar a governação numa dor de cabeça constante. As duas outras pontas deste tripartidarismo são o Partido Democrático (de Matteo Renzi) e o Movimento 5 Estrelas (do comediante Beppe Grillo).

“Espero que na Itália as coisas funcionem bem e que a estabilidade seja preservada”, disse numa entrevista concedida ao jornal espanhol “El Pais”, durante a qual proferiu uma das mais inesperadas declarações políticas que era possível esperar da sua parte: depois de agradecer a confiança em si depositada por Berlusconi, Tajani afirmou que “Berlusconi é o único capaz de parar o populismo na Itália”.

Sendo Berlusconi reconhecidamente uma espécie de pai do moderno populismo italiano – que ter pergaminhos com várias décadas – a frase de Tajani é, no mínimo, surpreendente, mas talvez queira dizer que o provável próximo primeiro-ministro não seguirá o caminho de quem o convidou para assumir esse cargo.