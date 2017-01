Benoît Hamon, o candidato presidencial que exige impostos aos robots

Benoît Hamon tem sido um político permanentemente insatisfeito dentro do Partido Socialista Francês. Sempre na ala crítica, assinou duas moções de censura contra o primeiro-ministro, Manuel Valls, que se tornou o seu único rival para ser candidato da esquerda, depois de vencer a primeira ronda das primárias.

“É o primeiro tijolo para reconstruir a esquerda”, assegura Hamon, segundo o El País.

As sondagens apontavam o terceiro lugar para Benoît, depois de Valls e do ex-ministro Arnaud Montebourg, também ala esquerda; no entanto Hamon alcançou o sucesso com um discurso anti-capitalista.