Benoît Hamon ganha a primeira volta das primárias da esquerda francesa

Benoît Hamon ganhou este domingo a primeira volta das primárias dos socialistas franceses, com 35% dos votos. Em segundo lugar ficou o ex-primeiro-ministro Manuel Valls, com 32%. Ambos irão defrontar-se na segunda volta que decorre já no próximo domingo, dia 29.

O socialista Benoît Hamon, de 49 anos, foi ministro da Educação entre 2012 e 2014. Entre as medidas que defende estão a redução do horário de trabalho e a garantia do rendimento social, bem como a legalização da canábis e a implementação de uma série de políticas ecológicas.

Fora da corrida às presidenciais fica o ex-ministro Arnaud de Montebourg, que terá ficado em terceiro lugar que não foi além dos 18% dos votos. Arnaud de Montebourg já anunciou que irá apoiar Benoît Hamon na segunda volta.