Benfica campeão nacional de juvenis de futebol, ao golear FC Porto por 5-0

Necessitada apenas do empate na última ronda da fase de apuramento de campeão, a formação ‘encarnada’ venceu com tentos de Gonçalo Ramos, aos 23 e 51 minutos, Sandro Cruz, aos 66, Iuri Tavares, aos 71, e Ronaldo Camará, aos 80.

“A história do futebol vai-nos sempre mostrando que jogar para empatar dá sempre mau resultado e, com esta geração, era uma perfeita estupidez. É o título do orgulho e da personalidade de um grupo de jogadores que foi atacado desde o início da época porquebenfic cometeu o ‘crime’ de meter 10, 12, 14 jogadores na seleção nacional”, disse no final o treinador Renato Paiva à BTV.

O ‘onze’ benfiquista dominou o encontro de início ao fim e adiantou-se num livre de ‘laboratório’, aos 23 minutos, com Umaro Embaló a picar a bola por cima da defesa portista, para Ronaldo Camará, que centrou para Gonçalo Ramos encostar.