Bellandi: “Insurtech não são mais que facilitadores. O desafio é reinventar o negócio segurador”

“Vou ser diruptivo: as insurtech não são disruptivas”, afirmou Stefano Bellandi, líder global da consultora PwC para a transformação digital da indústria seguradora, contrariando uma ideia várias repetida no setor. Na conferência Fórum Seguros 2018, o italiano defendeu que esta nova realidade deverá ser utilizada pelos seguradores para repensarem o negócio.

“Penso que as insurtech não são disruptivas de todo porque as novas tecnologias ajudam-nos a realizar os nossos trabalhos de forma mais eficiente”, disse Stefano Bellandi, no evento organizado pelo Jornal Económico e pela PwC, esta quinta-feira, em Lisboa.

O termo pode ser aplicado tanto a novas tecnologias dirigidas ao setor segurador, como a novas empresas tecnológicas colaborativas que trabalham para as seguradores ou com seguradores incumbentes. A emergência da tendência tem sido vista pelos agentes como um desafio, mas o responsável de transformação tecnológica prefere ver a questão do ponto de vista das oportunidades.