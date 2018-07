Bebidas espirituosas deram ao Estado mais de 22 milhões em impostos até abril

Pelo segundo ano consecutivo a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (Anebe) defende a manutenção do imposto sobre bebidas espirituosas (IABA), uma vez que com uma introdução de 16.359,23 hectolitros de bebidas espirituosas, nos primeiros quatro meses de 2018, deu ao Estado 22,7 milhões de euros em sede de IABA.

Num resumo interpretativo do sector, enviado ao Jornal Económico, a Anebe diz que o valor do IABA chegará perto de 24 milhões, mais 1,3 milhões de euros, se se mantiver em vigor o imposto.

Depois de em 2017, o organismo ter defendido a manutenção do IABA, este ano, tendo por base um novo estudo produzido pela consultora EY, o documento “Tributação sobre a Indústria das Bebidas Espirituosas em Portugal – Trilhos para uma fiscalidade eficiente no sector” indica: “a atual estrutura tributária aplicável às bebidas espirituosas e nível atual do referencial de IABA sobre a categoria, a decisão fiscal de congelamento de taxa, aliás, à semelhança do que acontece na generalidade da União a 28 Estados-membros, pode potenciar uma arrecadação de receita fiscal superior àquela decorrente do aumento habitual da taxa de imposto, indexado à inflação ou, na maior parte dos casos, superior ao aumento generalizado dos preços dos bens e serviços”.