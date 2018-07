‘Bebé Trump’ será visto nos céus de Londres. “Protesto pacífico” promete tornar-se viral

O mayor de Londres deu permissão, segundo o site ‘Business Insider’, para que um balão com cerca de seis metros de altura e mostrando Donald Trump como um bebé irritado possa sobrevoar a cidade de Londres quando o verdadeiro presidente norte-americano visitar a cidade, no final deste mês.

Sadiq Khan, muçulmano, afirmou, segundo o referido site, que o acontecimento é um símbolo e um “protesto pacífico depois que ter dado a sua permissão para o inesperado pedido. O plano é suspender o balão por cima da rua do Parlamento, nas vizinhanças do próprio parlamento britânico e do Big Ben, quando Trump aí chegar, a 13 de julho.

Foi lançada uma página de crowdfunding para financiar o projeto, que descreve Trump como “um bebé grande e irritado, com um ego frágil e mãos pequenas”. A campanha arrecadou mais de 16 mil libras, mais de 18 mil euros.