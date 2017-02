BE quer trabalhadores precários vinculados ao Estado já em 2017

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) defendeu este sábado que a vinculação dos precários do Estado deve acontecer “ao longo deste ano” e apontou como “enorme lacuna” no levantamento do Governo a exclusão dos trabalhadores em regime de ‘outsourcing’, informa a Lusa.

Falando durante uma sessão em defesa da integração de todos os precários no Estado organizada hoje no Porto pelo BE, a coordenadora dos bloquistas congratulou-se porque “o Estado se olhou ao espelho e reconheceu as dezenas de milhares de precários que tem”, mas salientou que “é preciso fazer o trabalho até ao fim e identificar também as pessoas que trabalham para o Estado em regime de ‘outsourcing’, mas estão também na condição de precários”.

“Com o relatório que agora conhecemos o Estado olha-se ao espelho e o reflexo não é nada bonito”, sustentou, afirmando que “são mais de 100 mil pessoas a trabalhar em condições precárias em todos os serviços do Estado” que, apesar de ter “a obrigação de velar pelos direitos dos trabalhadores, está na posição terrível de ser o maior dos empregadores dos precários”.