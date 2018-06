BE quer touradas com ‘bolinha vermelha’ na TV e sem apoios do Estado

O Bloco de Esquerda (BE) quer que as touradas passem a ser transmitidas na televisão a altas horas da noite e deixem de ter qualquer financiamento do Estado. Os bloquistas defendem que qualquer tourada deve ser transmitida com uma ‘bolinha vermelha’, para identificar que se trata de um programa que pode ferir suscetibilidades, avança o jornal “Diário de Notícias”.

A primeira proposta do BE “impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais”. Ou seja, a presidência da República, Governo, autarquias, comunidades intermunicipais e as empresas participadas do Estado ficariam proibidos de prestar qualquer tipo de apoio financeiro a este tipo de práticas. Isso inclui apoios como a cedência de espaços, aplicações de qualquer tipo de isenções e atribuição de subsídios.

A segunda medida designa estes espetáculos como “suscetíveis de influírem negativamente na formação e na personalidade de crianças e adolescentes”. Face a isso, o BE sugere que estes espetáculos passem a ser transmitidos no período entre as 22h30 e 6h00 da manhã, devidamentes identificado com ‘bolinha vermelha’ para que seja claro que o programa pode ferir suscetibilidades.