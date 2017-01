BE quer fim de corte de 10% nos subsídios de desemprego após 180 dias

O Bloco de Esquerda (BE) pretende o fim da redução de 10% do subsídio de desemprego após seis meses da concessão do mesmo, criticando a “lógica de responsabilização individual do desempregado pela sua situação” que diz ter-se instalado.

O partido apresentou um projeto de lei que prevê o fim da medida introduzida pelo anterior executivo, em 2012, de alteração do limite máximo do subsídio de desemprego e introdução de um corte de 10% aplicável a todos os subsídios concedidos há mais de 180 dias.

Em comunicado citado pela Lusa, o Bloco de Esquerda advoga que “tem insistido na necessidade de revogar este corte” e lembra que a “proteção no desemprego é um pilar fundamental do sistema público de segurança social” e “o subsídio de desemprego, na sua dimensão contributiva, é um direito que resulta dos descontos efetuados pelos próprios trabalhadores”.