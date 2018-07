BE Madeira congratula-se com aprovação da proposta sobre subsídio de mobilidade

O grupo parlamentar do BE Madeira, congratulou-se, esta sexta-feira, com a aprovação na Assembleia da República, da proposta, elaborada pela Assembleia Regional, que previa alterações ao modelo do subsídio de mobilidade.

O BE Madeira refere que esta aprovação “abre caminho” a que os residentes nesta Região “apenas paguem o valor que lhes é imputado aquando da compra de viagens entre a Madeira e o restante território nacional”.

A aprovação desta proposta, defende o grupo parlamentar do BE Madeira, “é de extrema importância porquanto facilitará a mobilidade dos cidadãos desta região autónoma dentro do país”.