BE Madeira acusa Governo de fomentar trabalho “semi-escravo”

Ao recorrer a serviços externos, o Governo Regional da Madeira tem vindo a contribuir para a degradação das condições laborais dos seus próprios trabalhadores, afirma o líder regional do BE.

Paulino Ascensão acusa o Executivo madeirense de fomentar “o trabalho semi-escravo” e aponta o dedo a empresas como a Serlima que têm por prática, afirma o dirigente bloquista, a aposta “em contratos de períodos curtos, menos de um mês, sem garantia de um mínimo de horas que permita aos trabalhadores usufruírem de uma remuneração mínima”.

O presidente do BE Madeira deu como exemplo a contratação pelo Hospital Dr. Nélio Mendonça de serviços de lavandaria à Serlima. “Isto é o Governo a canalizar verbas para os empresários do regime”, denunciou Paulino Ascensão esta segunda-feira, durante uma ação de campanha.