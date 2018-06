BE diz que a Madeira continua refém dos lobbies do betão e alerta para não se cair nos erros do passado

O coordenador regional do BE Madeira, Paulino Ascensão, mostrou esta quarta-feira preocupação por a Madeira continuar refém dos lobbies do betão expressando ainda o seu temor por a Região estar a regressar a um caminho que levou a ilha à bancarrota.

Na visita às obras na Cota 500, no Lombo dos Aguiares, Paulino Ascensão referiu que esta infraestrutura “faz muita vista” mas que acaba por ter uma utilidade duvidosa.

O bloquista teme que se esteja a voltar a uma estratégia que no passado “conduziu à dívida da Madeira e à bancarrota” denunciando ainda que estas obras “estão a alimentar os lobbies do betão” mas que acabam por “não ter futuro nem ser sustentáveis”.