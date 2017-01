BE diz que Cimeira é oportunidade para rejeitar tratado orçamental

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou este sábado, em Olhão, que a cimeira de países do sul da Europa que decorre em Lisboa, é uma oportunidade para rejeitar o tratado orçamental que “impõe limites impossíveis” de dívida e de défice.

“Este era o momento de se dizer algo que fosse claro e que tivesse consequências concretas, como por exemplo, rejeitar o tratado orçamental que obriga os países a desregular mais as relações laborais ou a cortar mais nos direitos sociais dos povos da periferia”, disse aos jornalistas Catarina Martins à margem da visita ao mercado de Olhão, no distrito de Faro.

Para a coordenadora do BE, “é chegado o momento de ações para defender o emprego e os direitos em cada um dos países da Europa”, sendo a cimeira importante para aliviar a pressão de dívida e de défice sobre os países.