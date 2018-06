BE defende gestão integrada dos Aeroportos da Madeira

O projeto de resolução da autoria do BE é discutido esta terça-feira em reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira. A proposta defende uma gestão integrada dos Aeroportos da Madeira e do Porto Santo que envolva ainda os operadores portuários e ainda os hoteleiros do Porto Santo como forma de reduzir os impactos dos constrangimentos que têm surgido devido a condições climatéricas adversas.

A proposta do BE realça que a articulação entre os sector aeroportuário e hoteleiro garanta que se vai aterrar na Região e que se terá alojamento e transporte para a ilha da Madeira num “prazo e tempo de deslocação aceitável”.

Outro objetivo da proposta do BE, que prevê a gestão integrada dos aeroportos, passa pela redução da sazonalidade no Porto Santo e defende a criação de pacotes turísticos com ofertas tanto para a Madeira como para o Porto Santo.