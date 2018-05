BE convoca Sócrates e Salgado para a comissão de inquérito aos CMEC

O Bloco de Esquerda (BE) quer inquirir José Sócrates, antigo primeiro-ministro, e Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, a qual vai analisar os contratos inerentes aos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

De acordo com o jornal “Eco“, o BE já entregou na Assembleia da República “a lista de entidades a ouvir e documentos a consultar”, assim como a lista de nomes a convocar. Além de Sócrates e Salgado, os bloquistas pretendem chamar todos os antigos primeiros-ministros desde o Governo de José Manuel Durão Barroso, com a exceção do incumbente António Costa.

Durão Barroso, Carlos Tavares, Pedro Santana Lopes, Manuel Pinho, Vítor Gaspar, Pedro Passos Coelho, Jorge Seguro Sanches e Manuel Caldeira Cabral são outros nomes que constam da lista do BE, a qual será aprovada (ou não) em reunião da comissão agendada para o dia 14 de junho.