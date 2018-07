BE contra mais despesas militares, porque que país não precisa de “lixo”

A coordenadora do BE insurgiu-se esta sexta-feira, na Assembleia da República, contra o anunciado aumento de despesas em equipamento militar, considerando que “é lixo” de que o país não precisa, e elencou medidas que quer ver no próximo Orçamento do Estado.

“Senhor primeiro-ministro, gastar em equipamento militar e armamento de que não precisamos é comprar lixo, mesmo que em parte seja ‘made in’ Portugal. Porque haveremos de comprar lixo e desperdiçar mais de 1.000 milhões de euros a cada ano?”, questionou Catarina Martins.

Portugal comprometeu-se com a NATO a aumentar a despesa em Defesa para 1,66% do produto interno bruto (PIB), até 2024, podendo chegar a 1,98% do PIB se o país conseguir obter os fundos comunitários a que se irá candidatar no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia para o período 2021-2027, nomeadamente através do Horizonte Europa e do Fundo Europeu de Defesa.