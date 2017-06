Banco de Portugal diz que particulares estão a poupar menos

A poupança interna manteve-se estabilizada em 2016, em 15% do Produto Interno Bruto (PIB), referiu o Banco de Portugal no seu Relatório de Estabilidade Financeira, hoje divulgado. Este valor fica abaixo da média da zona euro, que é de 24%, num contexto de baixas taxas de juro, crescimento moderado da economia e elevados níveis de confiança dos consumidores, refere o supervisor. E a poupança dos particulares está a diminuir.

Segundo o REF, a capacidade de financiamento dos particulares foi de 1,2% do rendimento disponível em 2016, menos 0,3 p.p. que no ano anterior. E a poupança dos particulares registou o valor mais baixo desde o início da atual série, com 4,4% do rendimento disponível em 2016, o que poderá refletir “uma diminuição do aforro por motivos de precaução”, numa altura em que muitas pessoas sentem que a crise ficou para trás.

Por outro lado, apesar de um aumento dos fluxos brutos de novos empréstimos à habitação e ao consumo, continuou a verificar-se em 2016 uma redução da dívida financeira dos particulares, destaca o BdP. Desde 2011, a dívida dos particulares em percentagem do rendimento disponível diminuiu 21 pontos percentuais, para os 110% do rendimento disponível verificados no final de 2016. Apesar da descida, continua a ser quarta mais elevada da zona euro, atrás da Holanda, Chipre e Irlanda.