BdP diz que malparado é principal entrave à rentabilidade da banca e vê mais reduções de custos

Os bancos portugueses estão numa situação mais sólida do que nos anos da crise mas têm pela frente importantes desafios que põem em causa a sua rentabilidade, a começar pelas baixas taxas de juro e pelo elevado volume de crédito malparado (NPL) que mantêm nos seus balanços. A conclusão é do Banco de Portugal (BdP), que defende uma solução abrangente para o crédito malparado e prevê que os bancos terão de continuar a reduzir custos.

Segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do BdP, hoje divulgado, a “incerteza que existe em relação à qualidade dos ativos dos bancos portugueses e à adequação dos níveis de cobertura tende a condicionar o acesso dos bancos a financiamento de mercado”. O supervisor considera que o elevado volume de ‘non performing loans’ é o principal fator que coloca os bancos portugueses em desvantagem face aos seus pares europeus e defende uma “estratégia abrangente” para lidar com o crédito malparado, que passe por um enquadramento jurídico, fiscal e regulatório que facilite a resolução do problema. A criação de um “banco mau” para ficar com esses ativos problemáticos não é defendida pelo supervisor no REF.

O elevado volume de NPL é um dos principais riscos identificados pelo Banco de Portugal, juntamente com as práticas menos restritivas na concessão de crédito, o ajustamento para um novo quadro regulatório, os comportamentos não-adequados na comercialização de produtos financeiros e os riscos para o crescimento da economia.