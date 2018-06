BCP suporta ganhos no PSI 20. Otimismo na Europa com cimeira Kim-Trump começa a abrandar

A meio de sessão desta terça-feira, dia 12 de junho, a bolsa portuguesa está a negociar em terreno negativo, numa altura em que as praças europeias começam a inverter o otimismo do arranque de sessão. O principal índice nacional, PSI 20, valoriza 0,39%, para 5.666,88 pontos, estando a beneficiar das valorizações do BCP e das empresas de pasta de papel.

“As praças europeias inverteram o otimismo de arranque de sessão, onde estiveram animadas pelas palavras dos líderes norte-americano e norte-coreano à saída de um encontro histórico, dizendo que o mesmo decorreu acima das expectativas”, explica Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium Investment Banking.

Na bolsa nacional, o destaque vai para o BCP, que soma 1,42%, para 0,277 euros. O banco liderado por Nuno Amado está a ser beneficiado pela onda de otimismo na Europa, motivada pela descida dos juros de dívida soberana de Itália, que está a levar os investidores a apostarem mais nos ativos expostos a um maior risco no mercado. Na quinta-feira, o BCP completou um rally de sete sessões consecutivas de ganhos, tendo resvalado na sexta-feira. Face ao bom desempenho da cotada em bolsa, a agência de rating DBRS melhorou a perspetiva das ações do BCP para “positiva”.