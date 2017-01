BCP sobe 5% depois de fim da negociação de direitos

PSI 20 negoceia esta terça-feira em terreno positivo, a ganhar 0,13% para os 4.487,14 pontos, impulsionado pelos ganhos do BCP, Jerónimo Martins e Galp Energia. Os CTT inverteram a tendência e também puxam pelo principal índice português. Lisboa segue numa Europa mista e em dia de discurso de Mario Draghi.

O BCP é a cotada que mais avança, com ganhos de 4,99% para os 0,1535 euros por ação, no dia seguinte ao fim da negociação dos direitos de subscrição do aumento de capital do banco. Os CTT também negociam a subir 1,28% para os 5,2370 euros, depois de um tombo de 14% ontem e de a CMVM ter proibido a venda a descoberto das ações.

A Jerónimo Martins avança 0,67% para os 15,7600 e a Galp Energia sobe 0,55% para os 13,6950 euros, no dia em que foram conhecidos os dados sobre a produção da energética no fim do ano passado. Em sentido contrário, A EDP perde 0,59%, a EDP Renováveis 0,65% e a Altri recua 0,71%.