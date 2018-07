BCP reembolsa antecipadamente emissão obrigacionista de 57 milhões de euros

O Banco Comercial Português (BCP) comunicou hoje ao mercado que vai proceder ao reembolso antecipado de uma emissão obrigacionista no valor de 57 milhões de euros, que vencia em 2020.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a instituição financeira comunicou o “reembolso da emissão” pelo “exercício da opção de reembolso antecipado por parte do emitente, nos termos do disposto nas respetivas condições finais”.

O banco adiantou ainda que a “emissão será reembolsada na próxima data de pagamento de juros, 27 de agosto de 2018, na sua totalidade, ao par, acrescida dos respetivos juros”.