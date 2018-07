BCP prevê sair da Rua do Ouro em setembro

O BCP está em processo de venda do quarteirão na Rua do Ouro. Segundo o Eco, o comprador é o Grupo de hotéis Sana.

O Jornal Económico sabe que a saída do BCP da Rua do Ouro está prevista para setembro. Os destino dos trabalhadores do BCP da Rua do Ouro é o Tagus Park.

O edíficio do Millennium BCP da Baixa (um dos dois, porque o outro é o da Rua Augusta) tem seis pisos, com uma área total que ronda os 8.850 metros quadrados e ocupa quase um quarteirão, entre a Rua do Ouro, a Rua de São Nicolau e a Rua dos Sapateiros.