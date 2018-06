BCP: Presidentes da Fosun e Sonangol no Conselho Estratégico

O conselho estratégico internacional do Banco Comercial Português (BCP), cujo mandato coincide com o do conselho de administração da instituição, está à espera da autorização do Banco Central Europeu (BCE) aos administradores eleitos na quarta-feira, em assembleia geral, para ser nomeado. Mas o Jornal Económico sabe que já está praticamente preenchido.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, neste órgão consultivo, onde vão ter assento os maiores acionistas e onde serão debatidos assuntos estratégicos (e de onde sairão recomendações ao conselho de administração) sentar-se-á um alto representante da Fosun. Será Guo Guangchang, chairman e fundador da Fosun, ou o CEO, Wang Qunbin, revelou a mesma fonte.

Falta ainda saber quem será o presidente deste órgão consultivo, que já existe desde 2012, mas que vai ser agora revitalizado. Sabe-se já que terá de ser uma pessoa com boas relações com China e Angola.