BCP lidera ganhos na bolsa portuguesa. Europa segue em alta

A bolsa portuguesa está a negociar em alta, a meio da manhã desta terça-feira, 5 de junho, em linha com o sentimento positivo das congéneres europeias. O principal índice português, PSI 20, soma 0,27%, para 5.599,51 pontos, impulsionado pela valorização do BCP.

O liderado por Miguel Maya encima os ganhos, ao subir 1,95%, para 27,2 cêntimos. Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking, indica que a cotada está a ser beneficiada em bolsa, depois de ter recebido uma recomendação de compra por parte do Deutsche Bank. A casa de investimento atribuiu um preço-alvo de 33 cêntimos às ações do banco e elevou a recomendação para buy, considerando ser uma “boa oportunidade” para compra de ações.

A Altri está também a recuperar, depois das pesadas perdas da semana passada. A papeleira negocia agora com uma variação positiva de 1,13% para 8,090 euros. No mesmo setor, a Semapa valoriza 0,23%, para 22,050 euros, e a Navigator aprecia 0,63%, para 5,6 euros.