BCP foi o título que mais pesou nas carteiras de fundos em fevereiro

Em fevereiro de 2018, nos fundos de investimento alternativo (FIA) o valor sob gestão desceu 3,1% para 1.117,5 milhões de euros. Já o valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) totalizou 11.327,4 milhões de euros, mais 6,1 milhões de euros (0,1%) do que em janeiro.

Os dados foram divulgados pela CMVM.

O valor das aplicações em ações registou uma queda de 2,7% nas de emitentes nacionais e de 2,4% nas de emitentes estrangeiros. No que respeita à dívida pública, o valor das aplicações subiu 7,3% na nacional, tendo recuado 2,7% na estrangeira. Já o valor aplicado em obrigações aumentou nas emitidas por emitentes nacionais e estrangeiros, respetivamente 2,3% e 2,2%.

O BCP foi o título que mais pesou nas carteiras dos fundos, representando 11,8% do total investido, com um decréscimo mensal de 4,6%. Seguiram-se a Sonae SGPS, cujo valor nas carteiras dos fundos caiu 4,4%, e a Galp, que aumentou 13,2%.

No que respeita ao investimento em títulos da União Europeia, os mais representativos nas carteiras dos fundos de investimento foram a LVMH Moet Hen, a Siemens e a BASF.

Fora da União Europeia destacam-se a Apple Computer, a Microsoft e a Visa.

O Luxemburgo continuou a ser o principal destino de investimento dos FIM em fevereiro, ao absorver 17,2% do total das aplicações dos fundos, seguido da Alemanha (13,9%), do Reino Unido (13,6%) e de Portugal (11,1%).

As sociedades gestoras com as maiores quotas de mercado foram a Caixagest (32,7%), a BPI Gestão de Activos (24,8%), e a IM Gestão de Ativos (18,2%).

No mês passado foi liquidado o fundo de poupança em ações “Caixagest PPA – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança em Acções”, gerido pela Caixagest.