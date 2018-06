BCP e Sonae arrastam bolsa portuguesa para o ‘vermelho’

A bolsa portuguesa está a negociar em baixa, na sessão desta manhã de sexta-feira, dia 15 de junho, numa altura em que as congéneres europeias seguem mistas. O principal índice nacional, PSI-20, desvaloriza 0,79%, para 5.633,08 pontos, ainda a ‘digerir’ a notícia de que o Banco Central Europeu (BCE) iria pôr fim aos estímulos até dezembro, após uma redução de compra de ativos para 15 mil milhões.

“As estimativas para a evolução do défice orçamental apontam agora para uma ligeira subida em 2019, mas mantém-se a tendência de descida face aos valores de 2017, enquanto as estimativas para a dívida pública continuam a apontar para uma tendência de descida ao longo dos próximos anos, embora em valores superiores aos estimados anteriormente”, destaca João Miguel Lourenço, analista do Caixa BI, no research enviado esta manhã.

Os CTT – Correios de Portugal estão em contraciclo com um ganho de 1,77%, para 2,9800 euros, e a Sonae recua 1,33%, para 1,1090 euros, após ontem à noite terem anunciado uma parceria no negócio do comércio eletrónico, com a criação de uma nova plataforma. O BCP perde 1,35%, para 0,2704 euros. Ainda assim, é a F. Ramada que encabeça os recuos, com um deslize de 2,81%, para 8,6500 euros.