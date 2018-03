BCP e retalho penalizam PSI 20 a meio da sessão

A bolsa portuguesa está a negociar em baixa, a meio da sessão desta quinta-feira, dia 22 de março, mantendo a tendência da abertura do mercado. O principal índice nacional, PSI 20, desce 0,96%, para 5.377,62 pontos, em linha com as praças europeias, que continuam em terreno negativo.

Das 18 cotadasque integram o PSI 20, apenas a Corticeira Amorim e a Ibersol sobem: 0,60 %, para 10,2200 euros, e 0,88%, para 11,5000 euros, respetivamente. O setor do retalho fica marcado pelas quedas da Sonae, que tomba 2,57%, para 1,1380 euros, e da Jerónimo Martins, que recua 1,21%, para 14,635 euros.

A Navigator desliza 2,28%, para 4,7120 euros, depois de ter registado máximos históricos na quarta-feira, sendo que a Alti também está em baixa.