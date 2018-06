BCP e Pharol pressionam bolsa nacional. Europa segue sem tendência definida

A bolsa portuguesa esta quinta-feira, dia 21 de junho, a negociar em alta, depois de ontem ter registado a primeira subida da semana. O principal índice português, PSI 20, acompanha as congéneres europeias e recua 0,17%, para 5.524,28 pontos, pressionado pelo BCP e Pharol.

A Pharol é a cotada que mais perde no índice, estando a recuar 3,11% para 0,249 euros. A cotada está a ser penalizada depois de ter sido anunciado que a recuperação judicial da empresa de telecomunicações Oi, da qual a Pharol é a principal acionista, não foi contestada na Holanda. Com isto, todos os pontos da recuperação da operadora passam a ter efeito vinculativo no país.

A Mota-Engil acompanha a tendência e tomba 2,02% para 2,905 euros. Já o BCP recua 0,52% para 0,270 euros. No setor da energia, a EDP perde 0,18% para 3,353 euros, a EDP Renováveis cai 0,12% para 8,310 euros e a REN desvaloriza 0,67% para 2,374 euros.