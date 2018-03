BCP e energia pressionam PSI-20

A bolsa portuguesa abriu sessão esta sexta-feira, dia 23 de março, a negociar em baixa. O principal índice nacional, PSI 20, desce 0,84% para os 5.327,89 pontos, em linha com as praças europeias, que abriram em terreno negativo. As 18 cotadas estão a ‘vermelho’.

Os títulos do BCP e da F. Ramada são aqueles que mais desvalorizam, no arranque da sessão de hoje: -2,24%, para 0,2705 cêntimos, e -2,31%, para 12,700 euros, pela mesma ordem. O setor da energia também fica marcado pelos deslizes da Galp Energia (0,55%) e da EDP, ainda que com menos expressividade (-0,20%). A retalhista Sonae Capital continua a ser das que mais desaprecia (-1,07%, para 0,9220 cêntimos).

Nas praças europeias, a sessão arranca com negativismo. O alemão DAX resvala 0,87%, o francês CAC 40 perde 0,94%, o espanhol IBEX 35 tomba 0,75%, o holandês AEX desvaloriza 0,82%, o britânico FTSE 100 recua 0,44% e o italiano FTSE MIB desaprecia 0,83%.