BCP e energia dão gás ao PSI 20, que sobe 0,75%

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo na sessão desta manhã de quinta-feira, dia 5 de julho. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, sobe 0,75%, para 5.543,56 pontos, acompanhando o sentimento de uma Europa animada. O PSI 20 está a beneficiar da subida dos títulos do BCP (+1,56%, para 0,2601 euros) e dos ganhos no setor da energia. A EDP – Energias de Portugal está a subir 0,73%, a REN avança 0,33%, a Galp Energia aprecia 0,42%, estando a ajudar o índice Stoxx Europe 600 Oil & Gas a crescer 0,76%.

A EDP Renováveis assegurou ontem um Contract for Diference com a duração de 20 anos para a venda de geração eólica produzida pelo parque Livadi, na Grécia, com 45 MW de capacidade. A energética continua a ganhar na praça lisboeta: sobe 0,50%, para 9,035 euros.

“Com este novo contrato, a EDP Renováveis aumenta a sua presença na Europa através da entrada num novo mercado. Ontem, a empresa anunciou a obtenção de mais um PPA nos Estados Unidos da América, o principal mercado de crescimento da companhia, o que permitiu ultrapassar os objetivos de crescimento definidos no plano de negócios 2016-2020”, consideram os analistas do banco de investimento Caixa BI, num research enviado esta manhã.

O retalho também é um dos setores portugueses com mais dinamismo nos últimos dias. A Sonae valoriza 0,70%, para 1,0010 euros, após a Sonae Sierra Brasil ter anunciado esta quarta-feira que está em negociações com a brasileira Aliansce Shopping Centers com vista a uma “potencial combinação dos seus negócios”. A empresa apresenta os resultados referentes ao segundo trimestre de 2018 no próximo dia 27 de julho. Já a Sonae Capital soma 0,43%, para 0,9290 euros.

A ‘verde’ estão ainda: a Pharol (+0,63%), a Mota-Engil (+0,88%) e os CTT – Correios de Portugal (+1,38%).

A Jerónimo Martins contraria o ânimo do mercado português e recua 0,08%, para 12,2350 euros. Ontem, esta foi a cotada que mais subiu no fecho de sessão, tendo valorizado 2,38% para 12,245 euros. A empresa liderada por Alexandre Soares dos Santos esteve a valorizar apesar de a Kepler ter cortado o price target das suas ações de 14,40 euros para 12 euros. Já o Barclays fez um upgrade à empresa, com a revisão em alta da sua recomendação (ainda que também tenha cortado o preço-alvo).

De assinalar também que na terça-feira a BlackRock passou a deter uma participação correspondente a 2,20%, menos do que a anterior de 2,37%. A retalhista apresenta os resultados referentes ao segundo trimestre de 2018 no próximo dia 25 de julho, após o fecho de mercados.

Em contraciclo com o índice nacional estão também: a NOS (-0,04%), a F. Ramada (-1,12%) e a Ibersol (-0,43%).

Na Europa, otimista, o alemão DAX sobe 1,07%, , o francês CAC 40 sobe 0,72%, o britânico FTSE 100 aprecia 0,25% e o holandês AEX valoriza 0,58%. O espanhol IBEX 35 e o italiano FTSE MIB destacam-se com as subidas de 1,13% e 1,25%, respetivamente.

Na bolsa de Madrid, a banca ganha mais de 2%, setor em que sobem as cotadas: Sabadell (+2,11%), Santander (+2,07%), CaixaBank (+2,80%), BBVA (+2,51%) e Bankia (+2,51%). O Stoxx Europe 600 Banks sobe 1,05%.

Na praça italiana sobressai a Fiat, cujos títulos a avançar 4,42%, para 16,926 euros, apoiados pelo rumor de que o jogador português Cristiano Ronaldo estará prestes a assinar um contrato de quatro anos com a Juventus.

“Os bons dados de encomendas às fábricas na Alemanha são para já um ponto a favor dos mercados de ações, sendo que a revelação aguardada dos dados de emprego e das atas da última reunião da Fed deverá ter mais impacto”, explica Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium Investment Banking.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,45%, para os 77,89 dólares por barril, enquanto o crude WTI desvaloriza 0,12%, para os 74,05 dólares. Quanto ao mercado cambial, o euro sobe 0,27% face ao dólar, para 1,1688 dólares, enquanto a libra soma 0,04%, para 1,3232 dólares.