BCP e CTT pressionam bolsa de Lisboa

A bolsa portuguesa encontra-se a negociar em terreno negativo na sessão desta quarta-feira, dia 27 de junho. O principal índice de Lisboa abriu a ‘verde’, mas o desânimo das suas congéneres europeias contagiaram também o PSI 20, que perde agora 0,32%, para 5.554,64 pontos.

O BCP e os CTT – Correios de Portugal recuam 1,75% (0,2587 euros) e 1,12% (2.9980 euros), respetivamente. O setor da energia está misto, com a REN a cair 0,08% e a Galp Energia a somar 0,25%.

Depois de ter fechado a sessão de terça-feira com ganhos de 6%, a EDP Renováveis encontra-se a cair 0,79%, para 8,82 euros. Esta segunda-feira, os acionistas da empresa liderada por João Manso Neto reúnem-se em assembleia geral extraordinária para eleger o conselho de administração para o próximo triénio, que será reduzido a 15 elementos, e no qual os minoritários passarão a ter lugar.

Ontem, a energética também esteve no centro das atenções dos investidores, uma vez que vieram a público informações de um possível interesse da dinamarquesa Orsted e da francesa Engie. Ambas rejeitaram qualquer interesse na EDP Renováveis, num comunicado enviado à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

Em contraciclo está a EDP, que sobe 0,73%, para 3.4350 euros. A ‘verde’ ainda: a Mota Engil (+2,59%, para 2,9750 euros), a F. Ramada (+2,34%, para 8,7500 euros), bem como a Sonae (0,78%).

“Hoje o mercado deverá adotar novamente uma postura prudente, à espera das sessões de quinta e sexta-feira, altura em que serão conhecidas as referências mais importantes da semana, tanto em termos económicos como políticos”, explicam os analistas do Bankinter, no research enviado às redações.

As principais praças europeias, depois de terem arrancado com sentimento ameno, negoceiam agora pessimistas. O alemão DAX perde 0,62%, o francês CAC recua 0,57%, o holandês AEX deprecia 0,51%, o espanhol IBEX 35 desce 1,16% e o italiano FTSE MIB cai 1% e o britânico FTSE 100, apesar de ter aberto em alto, desliza 0,23%.

“Os rumores que a Accor procura parceiros para a compra de uma participação na Air France e uma revisão em baixa da BMW são destaques nesta abertura. Os comentários de Donald Trump de que poderá traçar um caminho de menor confronto com a China dão alguma tranquilidade aos investidores”, destaca Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium bcp.

A multinacional hoteleira perde 0,55%, para 41,67 euros na bolsa de Paris enquanto a BWM recua 1,31%, para 77,415 euros no principal índice de Frankfurt.